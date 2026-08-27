Близько 300 кг гашишу, який перевозили у Польщу, виявили польські митники

Яворівський районний суд Львівщини визнав прикордонника винним у порушенні правил несення служби. У 2022 році він пропустив до Польщі вантажівку із 300 кг гашишу, через що суд призначив йому покарання – 2465 грн штрафу. Нещодавно такий же дрібний штраф призначили іншому українському прикордоннику.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, сержант Михайло Г. у вересні 2022 року був молодшим інспектором прикордонної служби, інструктором кінологічної групи. 23 вересня 2022 року він неналежно провів огляд вантажівки, не використовував технічні засоби контролю та службового собаку. Через недбалість прикордонника у цій вантажівці до Польщі провезли 300 кг гашишу.

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Гашиш намагались ввезти через пункт пропуску «Краківець–Корчова» у спеціальних сховках у підлозі вантажівки-рефрижератора. За документами вантажівка перевозила заморожену бузину.

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Щодо прикордонника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.172-18 КУпАП. На судове засідання Михайло Г. не прийшов, але подав заяву про визнання своєї вини.

Суддя Ігор Матвіїв дослідив усі матеріали та аргументи, визнав Михайла Г. винним у адмінправопорушенні та призначив покарання – 2465 грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ще одному прикордоннику призначили дрібний штраф за пропуск вантажівки із гашишем.

У 2022 році ДБР повідомляло, що близько 300 кг гашишу, який перевозили у Польщу, виявили польські митники. Після цього ДБР порушило кримінальну справу, підозрюючи причетність правоохоронців, але ДБР не інформувало, чи винесли комусь вирок у цій справі.

ZAXID.NET писав, що у 2024 році у Польщі передали до суду справу 55-річного українця, який перевозив гашиш.