Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок прикордоннику з Волині, який протягом чотирьох місяців ухилявся від проходження військової служби. У суді старший солдат визнав свою провину і заявив, що хоче продовжити службу. Суд призначив йому покарання – 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, уродженець Волинської області Василь К. є старшим солдатом Карпатського прикордонного загону. У липні 2025 року прикордонник вчасно не з’явився на службу після відпустки та ухилявся від її проходження близько чотирьох місяців, до моменту добровільної явки за місцем служби.

Через вчинення СЗЧ щодо військового порушили кримінальну справу. У суді Василь К. повністю визнав свою провину та просив суворо не карати, бо він й надалі хоче проходити військову службу.

Цю справу розглянув суддя Юрій Білоус, який дослідив усі матеріали, аргументи сторін та дані про обвинуваченого – за місцем служби він характеризується посередньо.

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Суддя призначив Василю К. покарання – 5 років позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити у апеляційному суді.