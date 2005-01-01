На Львівщині прикордонники не дозволили ізраїльтянину перетнути кордон із чужим паспортом

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 09:473280

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На Львівщині прикордонники не дозволили ізраїльтянину перетнути кордон із чужим паспортом
фото Західного регіонального управління ДПСУ
У Шегинях затримали ізраїльтянина, який хотів перетнути кордон із Польщею із чужим паспортом

У ніч на вівторок, 26 грудня, у пункті пропуску «Шегині» прикордонники не дозволили 18-річному громадянину Ізраїлю через піший перехід перетнути кордон із Польщею. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Прикордонники Мостиського загону виявили невідповідність фотокартки у паспорті подорожуючого та затримали його. Іноземець пояснив, що подав для паспортного контролю документ свого товариша, оскільки власний загубив напередодні.

Відносно туриста склали протокол за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (спроба незаконного перетину державного кордону України), рішення у цій справі прийматиме суд.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба має намір запустити систему фіксації біометричних даних іноземних громадян і осіб без громадянства з 1 січня 2018 року.

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