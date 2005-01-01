На Львівщині прикордонники затримали німця-нелегала, що намагався доїхати в Одесу на велосипеді

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:50360

До теми

На Львівщині прикордонники затримали німця-нелегала, що намагався доїхати в Одесу на велосипеді
фото Держприкордонслужби України
Німець нелегально перетнув кордон та їхав у Одесу

У п’ятницю, 30 березня, прикордонники Мостиського загону затримали 30-річного німця, що нелегально потрапив в Україну. Про це інформує Держприкордонслужба України.

«Представники Прикордонної Варти Республіки Польща поінформували прикордонників відділу «Смільниця» Мостиського загону про не пропуск в Україну громадянина Німеччини, який їхав без закордонного паспорта. Також вони повідомили, що незважаючи на відсутність всіх документів, які дозволяють перетинати кордон, німець планує пробратися в Україну за межами пункту пропуску «Смільниця», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Згодом українські прикордонники затримали цього чоловіка на околиці населеного пункту Старява, що на Львівщині. При собі 30-річний чоловік мав внутрішній паспорт громадянина Німеччини. Згодом з’ясувалося, що іноземець на велосипеді планував здійснити туристичну подорож до Одеси. Велосипедиста затримали для з’ясування всіх обставин правопорушення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Литовець за хабар намагався позачергово перетнути кордон на Львівщині ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук