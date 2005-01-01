На Львівщині прикордонники затримали німця-нелегала, що намагався доїхати в Одесу на велосипеді

Німець нелегально перетнув кордон та їхав у Одесу

У п’ятницю, 30 березня, прикордонники Мостиського загону затримали 30-річного німця, що нелегально потрапив в Україну. Про це інформує Держприкордонслужба України.

«Представники Прикордонної Варти Республіки Польща поінформували прикордонників відділу «Смільниця» Мостиського загону про не пропуск в Україну громадянина Німеччини, який їхав без закордонного паспорта. Також вони повідомили, що незважаючи на відсутність всіх документів, які дозволяють перетинати кордон, німець планує пробратися в Україну за межами пункту пропуску «Смільниця», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Згодом українські прикордонники затримали цього чоловіка на околиці населеного пункту Старява, що на Львівщині. При собі 30-річний чоловік мав внутрішній паспорт громадянина Німеччини. Згодом з’ясувалося, що іноземець на велосипеді планував здійснити туристичну подорож до Одеси. Велосипедиста затримали для з’ясування всіх обставин правопорушення.