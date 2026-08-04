Близько 300 кг гашишу виявили польські митники

Яворівський районний суд Львівщини визнав прикордонника винним у порушенні правил несення служби. Він не проконтролював прикордонний наряд, який не перевірив вантажівку, що провезла близько 300 кг гашишу. За адмінправопорушення суд призначив дрібний штраф – 2465 грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, майстер-сержант Юрій К. 23 вересня 2022 року не здійснив контроль за службою прикордонного наряду – інший прикордонник неналежно перевірив вантажівку, яка перевозила близько 300 кг гашишу до Польщі.

Гашиш намагались ввезти через пункт пропуску «Краківець–Корчова» у спеціальних сховках у підлозі вантажівки-рефрижератора. За документами вантажівка перевозила заморожену бузину.

Щодо Юрія К. склали протокол про адмінправопорушення через порушення правил несення прикордонної служби. На засідання суду він не прийшов, але подав заяву про визнання вини.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали та призначила йому покарання – 2465 грн зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ДБР повідомляло, що близько 300 кг гашишу, який перевозили у Польщу, виявили польські митники. Після цього ДБР порушило кримінальну справу, підозрюючи причетність правоохоронців, але ДБР не інформувало, чи винесли комусь вирок у цій справі.

ZAXID.NET писав, що у 2024 році у Польщі передали до суду справу 55-річного українця, який перевозив гашиш.