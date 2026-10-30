Затриманим виявився мешканець сусіднього села, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння

На Львівщині п’яний водій ВАЗ наїхав на пішохідку та втік із місця ДТП. Вміст алкоголю у крові водія перевищував норму у 17 разів. Про це 30 жовтня, у п’ятницю, повідомили у поліції та прокуратурі Львівщини.

Як йдеться в повідомленні, смертельна аварія сталася 29 жовтня близько 12:00 у селі Семигинів Стрийського району. 51-річний водій «Лади» наїхав на 80-річну пішохідку, місцеву мешканку, яка йшла краєм дороги у попутному напрямку. Внаслідок наїзду жінка отримала травми та померла на місці події. Водій із місця ДТП намагався втекти, але на відстані близько 1 км він з’їхав у кювет та перекинувся.

Фото поліції

«Затриманим виявився мешканець сусіднього села, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю становив 3,4 проміле, що у 17 разів перевищує допустиму норму», – повідомили у прокуратурі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.