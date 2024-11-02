Наїзд на пішохода скоїв водій вантажного автомобіля Renault – 48-річний мешканець Рівненської області

У п’ятницю вночі, 1 листопада, на автодорозі Золочів-Броди, у межах села Сасів Золочівського району, трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду вантажівки загинув 16-річний пішохід. Водій із місця ДТП втік, однак його розшукали. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що наїзд на пішохода скоїв водій вантажного автомобіля Renault – 48-річний мешканець Рівненської області.

За фактом ДТП слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили, вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.