Усіх, хто може допомогти у пошуках зниклого, просять звертатися до поліції за номером 102

У середу, 22 липня, у Львові поліція оголосила в розшук колишнього футболіста «Карпат» та «Шахтаря», 77-річного Ярослава Кікотя.

За даними поліції, востаннє мешканця Старого Самбору бачили у понеділок, 21 липня, близько 14:20 у селі Липники на Львівщині. Зазначається, що чоловік може бути дезорієнтований та не пам’ятати свого місця проживання.

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Особливі прикмети зниклого: зріст - близько 175 сантиметрів, середньої статури, короткострижене сиве волосся. Був одягнений у темно-коричневий светр, зелені штани та капці. Усіх, хто має інформацію про місце перебування зниклого, просять повідомляти за номерами телефонів: 102.

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