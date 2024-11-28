17-річний мотоцикліст збив трьох пішоходів на переході

Бориславський міський суд Львівщини виніс вирок підлітку, який вчинив важку ДТП на пішохідному переході у Бориславі. Хлопець за кермом мотоцикла збив жінку з двома дітьми, унаслідок зіткнення вони отримали різні переломи – травми у дітей класифікували, як важкі. У рамках кримінально провадження уклали угоду про визнання винуватості, а винуватцю ДТП призначили громадські роботи.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, аварія сталась ввечері 14 листопада 2023 року на вул. Данила Галицького у Бориславі. На той час 17-річний підліток (його ім’я у матеріалах справи приховане) керував мотоциклом Tekken, не обрав безпечної швидкості, був неуважним та збив жінку з двома дітьми, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Поліція повідомляла, що постраждала 29-річна мешканка району та двоє хлопчиків віком 5 та 7 років. У вироку вказано, що їх трьох госпіталізовували до лікарень, у найважчому стані були діти, їхні травми медики класифікували, як важкі. У однієї дитини були переломи обох стегон (один закритий, інший відкритий), у іншого хлопчика також було кілька переломів, зокрема стегнових кісток зі зміщенням та кісток правої та лівої гомілки.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. У матеріалах справи вказано, що він, за згодою потерпілих, уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Цю справу розглянув суддя Дмитро Пантелєєв, який визнав підлітка винним у вчинення ДТП, призначивши покарання – 100 годин громадських робіт із забороною керувати транспортними засобами протягом року. Вирок ще можна оскаржити.