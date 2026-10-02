Яворівський районний суд Львівщини визнав сержанта винним у недбалому ставленні до військової служби через втечу трьох підлеглих після БЗВП. Суд призначив йому покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці вересня 2026 року, санітарний інструктор медичного пункту, сержант був старшим команди військовослужбовців, які завершили курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та їхали з однієї військової частини до іншої.

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У матеріалах справи вказано, що військовий не прослідкував за ввіреним йому особовим складом та допустив, що троє чоловіків вчинили СЗЧ. Щодо сержанта склали адмінпротокол про недбале ставлення до служби.

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На засідання суду сержант не прийшов, але подав заяву з проханням розглядати справу без його присутності, свою провину військовий визнав.

Цю справу розглянула суддя Ірина Карпин, яка дослідила усі матеріали та аргументи, визнавши сержанта винним у недбалому ставленні до служби, йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.