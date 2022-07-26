Буський районний суд стягнув 90,3 тис. грн з водія маршрутки, який побив пасажира під час конфлікту. Інцидент трапився ще чотири роки тому і через те, що минув термін давності цієї кримінальної справи її закрили. Втім адвокату постраждалого пасажира вдалося через суд стягнути з нього грошову компенсацію.

Як вказано у матеріалах справи, ще 7 грудня 2018 року Богдан Пантарський зайшов у маршрутку сполученням Львів–Соколь, заплатив 12 грн за проїзд. Після цього, за словами Пантарського, водій почав до нього агресивно висловлюватись, зокрема, щодо його фінансового становища. Під час конфлікту з водієм пасажир нецензурно до нього висловився, попросивши перестати рахувати його гроші.

За версією Богдана Пантарського, під час чергової зупинки маршрутки водій підійшов нього, зловив його рукою за куртку та кілька разів вдарив його у голову і вибив йому зуби. Після цього інциденту Пантарський проходив лікування, зокрема, йому довелось встановити чотири зубні імплантати, які коштували понад 80 тис. грн.

У січні 2022 року Буський районний суд закрив кримінальну справу щодо побиття пасажира маршрутки, бо минув термін притягнення до відповідальності. Улітку 2022 року адвокат Богдана Пантарського знову звернувся до суду з позовом про стягнення 80,3 тис. грн матеріальної та ще 50 тис. грн моральної шкоди на користь клієнта.

На засідання суду у цій справі 15 липня водій маршрутки Андрій Лісовець не прийшов. Суддя Борис Журибіда, який розглядав цю справу, взяв до уваги усі матеріали кримінальної справи, а також виписку з лікарні, де проходив лікування Богдан Пантарський. Суд вирішив задовольнити позов постраждалого пасажира маршрутки і стягнув з Андрія Лісовця 80,3 тис. грн матеріальної компенсації, водночас суму моральної компенсації суд зменшив до 10 тис. грн.

Це рішення суду може бути оскаржене в апеляції протягом 30 днів з моменту оголошення.