Porsche Cayenne 2019 року випуску вилучили на митниці у серпні 2024 року

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Києва Павлові Никопоренку, який у серпні 2024 року намагався перемістити в Україну позашляховик Porsche Cayenne 2019 року випуску під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Суд визнав його винним у шахрайстві з фінансовими ресурсами та покарав штрафом у 17 тис. грн. Також винуватця позбавили права переміщувати через кордон вантажі, у тому числі гуманітарні.

За матеріалами справи, киянин придбав на інтернет-майданчику позашляховик Porsche Cayenne 2019 року випуску та забезпечив його транспортування до населеного пункту Клайпеда в Литві.

У серпні 2024 року під час переміщення авто в Україну через пункт пропуску «Грушів – Будомєж» він передав водієві декларацію про те, що позашляховик ввозиться на митну територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Одержувачем мав бути київський Благодійний фонд «Крила країни». Ці документи з неправдивою інформацією водій подав на митниці. Таким чином замовник мав намір уникнути сплати митних платежів.

Павло Никопоренко свою вину визнав та уклав угоду з прокурором, яку затвердив суд.

Суддя Дмитрій Поворозник визнав киянина винним у шахрайстві з фінансовими ресурсами (ст. 22 ККУ) та призначив йому покарання – штраф 17 тис. грн. Також винуватця позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з переміщенням товарів, у тому числі гуманітарної допомоги на митну територію України строком на один рік.

Вироком суду скасовано арешт, накладений раніше на Porsche Cayenne. Автомобіль мають повернути власнику для завершення його митного оформлення. Також винуватець має сплатити понад 23 тис. грн за проведення експертиз. Вирок ще може бути оскаржений.