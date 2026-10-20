Незаконне СТО на вул. Зеленій демонтували у вересні 2026 року

Сколівський районний суд Львівської області визнав винною державну реєстраторку Наталію Цуприк, яка незаконно зареєструвала право приватної власності на МАФ на вул. Зеленій, 253 у Львові. За скоєне суд оштрафував реєстраторку на 17 тис. грн, але звільнив від покарання через закінчення строків давності. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомили у юридичному департаменті ЛМР.

За матеріалами справи, 24 квітня 2019 року державна реєстраторка Наталія Цуприк зареєструвала право власності на будівлю площею 326,3 м², що розташована біля авторинку на вул. Зеленій, 253 у Львові, без відповідних документів заявника про прийняття об'єкта в експлуатацію. У суді обвинувачена свою вину не визнала та пояснила, що жодних кримінальних правопорушень не вчиняла.

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Суддя Юрій Ясінський визнав винною Наталію Цуприк за ч. 1 ст. 362 ККУ (несанкціоновані зміна інформації, даних, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та оштрафував її на 17 тис. грн., але звільнив від покарання через закінчення строків давності. Вирок ще можуть оскаржити в апеляції.

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Як повідомляв ZAXID.NET, ще у 2018 році споруда мала статус тимчасового будівництва, проте замість тимчасової споруди СТО підприємець Ростислав Баранецький збудував будівлю і зареєстрував за нею право власності. У січні 2025 року Верховний Суд остаточно зобовʼязав підприємця демонтувати самовільну станцію технічного обслуговування та звільнити комунальну ділянку. У вересні 2026 року незаконне СТО на вул. Зеленій, 253А демонтували.