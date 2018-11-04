На Львівщині суд звільнив від покарання водія, що на смерть переїхав людину і втік

Суддя Самбірського міськрайонного суду Львівщини Ігор Пташинський визнав винним водія, що у квітні цього року переїхав людину у Турківському районі та втік з місця ДТП. Однак його звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у один рік.

У вироку вказано, що ДТП трапилась вночі 15 квітня у селі Нижнє Висоцьке. Чоловік керував авто Volkswagen Passat без посвідчення водія, переїхав людину та втік з місця ДТП. Від отриманих травм людина померла.

Під час судового засідання водій визнав свою провину. Він розповів, що їхав від своєї дівчини на батьковому авто. Стверджує, що засинав за кермом, та переїхав людину, яка уже лежала на дорозі. Коли чоловік зрозумів, що переїхав людину, злякався та втік з місця ДТП. Про цей випадок він нікому не розповідав. Через чотири дні до нього додому прийшли поліцейські і він зізнався, що вчинив ДТП.

Суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортного засобу, а також у тому, що він залишив людину на дорозі без допомоги. Однак замість 4 років тюрми, водія звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у 1 рік.