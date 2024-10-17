Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок уродженці Косівського району Івано-Франківської області за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним для його втечі за кордон. У прикарпатки є друга група інвалідності. За незаконне переправлення чоловіка за кордон жінці призначили умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, уродженка Прикарпаття Марія Зизатчук 22 серпня 2024 року уклала фіктивний шлюб із військовозобов’язаним чоловіком, який хотів ухилитись від мобілізації та втекти за кордон. У прикарпатки є друга група інвалідності, тож чоловік міг законно перетнути кордон, супроводжуючи свою дружину з інвалідністю.

7 вересня подружжя хотіло перетнути кордон з Польщею через пункт пропуску «Краківець-Корчова», але прикордонники викрили їхній план та встановили, що шлюб був фіктивним. Щодо Марії Зизатчук порушили кримінальну справу за фактом сприяння у незаконному перетині кордону.

До суду обвинувальний акт надійшов із заявою прикарпатки про визнання винуватості. У вироку не вказані пояснення жінки про мету укладення фіктивного шлюбу.

Справу розглянула суддя Мар’яна Білецька, яка дослідила усі матеріали та призначила обвинуваченій три роки тюрми за кримінальне правопорушення, але звільнила її від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.