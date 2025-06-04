На автодорозі межі між Яворівським та Львівським районами школярка вилізла на дорожній знак «Рава-Руська»

На Львівщині судили школярку, яка вилізла на дорожній знак і зняла відео під російську музику. Яворівський районний суд визнав її винною у хуліганстві, однак застосував попередження.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 21 квітня 2025 року. На автодорозі, на межі між Яворівським та Львівським районами, школярка вилізла на дорожній знак «Рава-Руська», зняла це на відео під російську музику та згодом опублікувала в соціальних мережах. Це набуло розголосу.

У судовому засіданні неповнолітня в присутності її законного представника вину визнала у повному обсязі та щиро розкаялася у вчиненому. Зазначила, що є неповнолітньою, закінчила 11 клас та готується до вступу у вищий навчальний заклад, зробила для себе потрібні висновки і у майбутньому подібних дій не вчинятиме. Просила суд призначити їй покарання у виді попередження.

Яворівський суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство), та вирішив застосувати до неї захід впливу у вигляді попередження.