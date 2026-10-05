На Львівщині судили військовослужбовця за незаконне міжнародне відправлення товарів військового призначення. Олександр Ш. намагався переслати до Франції чотири електромеханічні деталі, які є складовими реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С».

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Як йдеться у вироку суду, Олександр Ш. організував відправлення військових комплектуючих за кордон, залучивши до цього людей, які не знали про його намір. 12 березня 2025 року близько 17:00 у відділенні «Нової пошти» №138 у Києві він відправив до Франції міжнародну посилку від імені іншої людини. Усередині були чотири електромеханічні деталі.

Суд встановив, що ці деталі є складовими РСЗВ «Торнадо-С» та спеціально розроблені для військового використання. Для їх міжнародної передачі потрібен дозвіл Державної служби експортного контролю України, якого чоловік не мав.

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Порушення виявили 17 березня 2025 року під час митного контролю на центральній сортувальній станції «Нової пошти» митного поста «Львів-поштовий» у Мурованому. Чотири електромеханічні деталі вилучили. Крім них, серед речових доказів у справі є ще 17 блоків, мікросхем та запчастин військового призначення.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та просив суворо його не карати. Суд врахував, що він раніше не був судимий, є військовослужбовцем за мобілізацією, позитивно характеризується за місцем служби та має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Також пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття та активне сприяння слідству.

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав Олександра Ш. винним за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення встановленого порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Суд призначив йому штраф – 34 тис. грн. Чотири комплектуючі до РСЗВ «Торнадо-С», а також 17 інших блоків, мікросхем та запчастин військового призначення постановив конфіскувати в дохід держави. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів із моменту його проголошення.