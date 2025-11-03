ДТП сталася на автодорозі зі сполученням Бібрка - Калуш, у селі Журавно Стрийського району

У неділю, 2 листопада, на Львівщині у ДТП з автомобілем Volkswagen Passat загинув 17-річний мотоцикліст. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 16:30 на автодорозі зі сполученням Бібрка - Калуш, у селі Журавно Стрийського району. 17-річний водій мотоцикла HONDA, мешканець міста Калуш, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, яким керував 48-річний мешканець Івано-Франківська.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події, а пасажир мотоцикла, 16-річний мешканець села Старе Село, із травмами різного ступеня важкості потрапив у дитячу клінічну лікарню «Охматдит».

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.