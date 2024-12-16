Засуджений закопав тіло в саду, щоб приховати злочин

На Львівщині судили 38-річного чоловіка, який вбив та закопав свого знайомого у саду. Йому призначили 7,5 років позбавлення волі. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що у березні 2024 року в одному із сіл Дрогобицького району Володимир Андрушко у своєму будинку вбив односельчанина. Чоловіки розпивали алкогольні напої, згодом між ними виникла побутова суперечка. Під час конфлікту обвинувачений схопив ніж та завдав ним численні удари в груди та живіт 53-річного потерпілого. Від отриманих травм останній помер на місці. Щоб приховати вчинений злочин, Володимир Андрушко закопав труп в саду поблизу свого будинку. Тіло чоловіка виявили правоохоронці майже через два тижні після смерті. До них звернулась матір потерпілого, яка і повідомила про зникнення.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав і зазначив, що шкодує з приводу скоєного.

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав 38-річного Володимира Андрушка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) і призначив йому покарання – сім років і шість місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою. Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів від проголошення.