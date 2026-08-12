Під час обшуків виявили майже 2 млн доларів США та 300 тис. грн готівкою

СБУ та Нацполіція ліквідували у Львівській області мережу шахрайських кол-центрів. У підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили майже 2 млн доларів та елітний автопарк на 1 млн доларів.

Як повідомило управління СБУ Львівщини 12 серпня, мережа підпільних кол-центрів видурювала кошти у громадян України та ЄС. Під час обшуків у зловмисників виявили майже 2 млн доларів США та 300 тис. грн готівкою, а також елітний автопарк на загальну суму понад 1 млн доларів.

Як з’ясувало слідство, шахрайська схема діяла під виглядом надання фінансових послуг. Оператори кол-центрів телефонували потенційним жертвам та представлялися працівниками банків та інших фінустанов.

Шахраї переконували потерпілих, що для нібито захисту їхніх заощаджень потрібно надати банківські реквізити або самостійно переказати кошти на підконтрольні зловмисникам рахунки.

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Львівська обласна прокуратура уточнила, що провели 23 обшуки у квартирах та авто 15 організаторів чи учасників мережі шахрайських кол-центрів. Окрім майже 2 млн доларів, виявили та вилучили 11 елітних авто, серед яких Audi, Porsche та Lexus, а також два мотоцикли BMW, 39 мобільних телефонів, банківські картки, елітні наручні годинники Rolex, Cartier, Rado та Certina, ювелірні вироби, а також пристрої для куріння та подрібнення канабісу.

Також правоохоронці отримали дані про інших людей, ймовірно причетних до функціонування мережі шахрайських кол-центрів.

Обшуки проводились у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідство триває. Вирішується питання про повідомлення ймовірним організаторам кол-центрів про підозру.