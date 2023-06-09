Турківський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезій їзді вчителя сільської школи Михайла Павлечка, якого поліція зупинили із перевищеною у 12 разів нормою алкоголю. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, вчитель історії та правознавства Ільницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів 10 травня керував мотоциклом Viper Active у Турці у стані алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 2,5 проміле (при нормі 0,2).

У суді водій не визнав свою провину та заявив, що не їхав на мотоциклі, а котив його до майстра. Під час судового засідання переглянули відео з місця події, на якому видно, що чоловік керував мотоциклом, він погодився пройти перевірку на драгері, яка показала результат – 2,5 проміле алкоголю. Водій не був згідний з результатом перевірки, але на пропозицію поліцейського пройти огляд у медзакладі відмовився.

Після огляду судом відеозапису з місця події, водій пояснив, що усвідомлює, що вчинив неправомірно, зробив для себе правильні висновки і в майбутньому не буде вчиняти подібного. Просив не позбавляти його права керування транспортними засобами.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка визнала Михайла Павлечка винним у нетверезій їзді та оштрафувала на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.