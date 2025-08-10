ДБР спільно із Львівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони викрили групу військових ДПСУ, які організували собі безпідставну виплату 5,3 млн грн. Про затримання відомо із оприлюднених у судовому реєстрі ухвал.

Як вказано у одній з ухвал Личаківського районного суду Львова, яка оприлюднена у судовому реєстрі, офіцер фінансово-економічного відділу (бухгалтерська служба) одного з прикордонних загонів ДПСУ організував схему заволодіння бюджетними грошима, які виділяються для нарахування виплат військовим. До своєї схеми він залучив ще шестеро військових, зокрема двох майорів, капітана, лейтенанта та сержантів.

Відомо, що із листопада 2024 року по квітень 2025 року члени злочинної групи заволоділи 5,3 млн грн. Прикордонники отримували безпідставні виплати на свої банківські рахунки, а потім переказували частину грошей на рахунки, якими користувався організатор схеми. Загалом, організатор отримав 3,1 млн грн, іншу частину військові залишали собі.

Наразі членам злочинної групи, які безпідставно отримували виплати, оголосили підозри за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Досудове розслідування триває.

Із судових ухвал відомо, що кільком прикордонникам уже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю вийти з СІЗО під заставу.