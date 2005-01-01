На Львівщині викрили керівницю та касирів кредитної спілки, які привласнили понад ₴150 тис.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили організовану злочинну групу, учасники якої системно розкрадали кошти однієї з кредитних спілок. Про це повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини, не уточнивши, де саме на Львівщині діяла ця кредитна спілка.

Як повідомили у поліції, керівниця та двоє кредитних інспекторів-касирів кредитної спілки впродовж 2010-2012 років налагодили схему розкрадання грошей спілки. Підробляючи кредитні договори, справи та видаткові касові ордери понад 20 людей, вони незаконно привласнили понад 150 тис. грн.

Їм оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч.1 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.