На Львівщині виявили тіло 52-річного чоловіка, що загинув під час пожежі у власному будинку

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:39940

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У четвер, 29 березня, у селі Лановичі, що у Самбірському районі Львівщини, трапилась пожежа у приватному будинку. Як інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА, пожежу загасили сусіди, не викликаючи працівників ДСНС.

Подія трапилась приблизно о 16:00. Під час огляду приміщення поліцейські та медики побачили тіло власника будинку, 1966 року народження, без ознак життя та обгорілий диван. Причини події встановлюються.

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