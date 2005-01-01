На Львівщині виявили тіло 52-річного чоловіка, що загинув під час пожежі у власному будинку

Будь готовий до всього.

У четвер, 29 березня, у селі Лановичі, що у Самбірському районі Львівщини, трапилась пожежа у приватному будинку. Як інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА, пожежу загасили сусіди, не викликаючи працівників ДСНС.

Подія трапилась приблизно о 16:00. Під час огляду приміщення поліцейські та медики побачили тіло власника будинку, 1966 року народження, без ознак життя та обгорілий диван. Причини події встановлюються.