На Львівщині внаслідок наїзду на корову загинув 46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat
Двоє пасажирів травмувалися
У понеділок вранці, 30 вересня, на автодорозі Червоноград-Белз-Угнів-Рава-Руська, поблизу села Річки Львівського району, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 46-річний мешканець Львівського району, наїхав на корову, яка раптово вибігла з лісу на проїжджу частину.
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події, а його пасажири, двоє чоловіків з Львівського району віком 18 і 19 років, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичного закладу, діагнози встановлюють.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.