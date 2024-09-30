Водій наїхав на корову, яка раптово вибігла з лісу на проїжджу частину

У понеділок вранці, 30 вересня, на автодорозі Червоноград-Белз-Угнів-Рава-Руська, поблизу села Річки Львівського району, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 46-річний мешканець Львівського району, наїхав на корову, яка раптово вибігла з лісу на проїжджу частину. фото ДСНС Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події, а його пасажири, двоє чоловіків з Львівського району віком 18 і 19 років, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичного закладу, діагнози встановлюють. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

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