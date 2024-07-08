Водію загрожує до восьми років тюрми

У неділю, 7 липня, на Львівщині на автодорозі Київ-Чоп у селі Коростів трапилася ДТП. Внаслідок наїзду автомоблія загинула 34-річна пішохідка. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Kangoo, 59-річний мешканець Самбірського району, наїхав 34-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували, проте, незважаючи на зусилля медиків, вона померла у лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.