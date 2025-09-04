Одного з організаторів затримали на гарячому під час одержання авансу

СБУ спільно зі спецпрокурорами у сфері оборони затримали на Львівщині двох переправників, які за 14 тис. доларів організували втечу ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску на Закарпатті.

Як повідомили в четвер, 4 вересня, в СБУ Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оброни Західного регіону, організаторами схеми виявилися 29-річний мешканець Львівщини та 34-річний житель Івано-Франківщини.

«Вони пропонували військовозобов’язаним за грошову винагороду гарантований виїзд за кордон поза офіційними пунктами пропуску в Закарпатській області. Вартість послуг оцінили у 14 тис. доларів США з особи», – розповіли в СБУ.

За гроші ділки також надавали інструкції з покроковим планом нібито безпечної втечі.

Затримання відбулося після передачі грошей

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали одного з організаторів на гарячому під час отримання авансу – 7 тис. доларів. Другу частину суми клієнт мав передати вже після перетину кордону.

Обом переправниками повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Встановлюють інших можливих учасників схеми.