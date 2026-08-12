Майора та його клієнтів затримали дорогою до кордону

ДБР спільно з поліцією та прикордонниками затримало майора Нацгвардії, який віз трьох військовозобов’язаних до кордону зі Словаччиною для незаконного виїзду з України.

Як повідомило ДБР 12 серпня, офіцер забрав чоловіків у Запоріжжі та автомобілем повіз на Закарпаття. Звідти вони мали пішки через ліс дістатися до кордону та перетнути його поза пунктами пропуску.

Дорогою офіцер інструктував пасажирів, як поводитися під час можливих перевірок. Зокрема, радив говорити правоохоронцям, що вони їдуть до Ужгорода на відпочинок. На одному з блокпостів на Львівщині офіцер показав службове посвідчення та заявив, що перевозить своїх друзів.

Під час перевірки з’ясувалося, що один із пасажирів у розшуку за самовільне залишення військової частини. Після цього чоловіки розповіли правоохоронцям про справжню мету поїздки.

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За даними слідства, за організацію незаконного перетину кордону троє чоловіків мали заплатити 6 тис. доларів.

Майора затримали та повідомили йому про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Затримання проводили працівники ДБР спільно з ДПСУ та Нацполіцією за сприяння керівництва Національної гвардії.