Переправника з Дніпра затримали на Львівщині

СБУ спільно з поліцейськими затримали на Львівщині 51-річного мешканця Дніпра, який за 15 тис. доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаного за кордон.

Як повідомили у понеділок, 5 жовтня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, переправник запропонував клієнту два варіанти втечі з України. Перший – самотужки перепливти річку в напрямку Молдови, з подальшим переїздом у Румунію. Другий – використати військову форму та підроблені документи, щоб дістатися прикордонної зони поблизу Прип’яті, а звідти перетнути кордон у напрямку Білорусі.

«Свої послуги підозрюваний оцінив у 15 000 доларів США. Цю суму клієнт мав сплатити у разі успішного переправлення через кордон. Окремо чоловік вимагав завдатки за організацію обраного способу втечі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Спочатку чоловіки зупинилися на другому варіанті втечі, але згодом план змінили – підозрюваний вирішив переправити чоловіка до Молдови.

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«Військовозобов’язаний мав у визначеному місці перепливти річку. Для цього підозрюваний радив йому покращити фізичну форму та інструктував, як успішно подолати водну перешкоду та перетнути кордон вплав», – додали в прокуратурі.

Спершу переправник одержав 1 тис. доларів завдатку. 27 вересня цього року підозрюваний приїхав автомобілем до Львова, де зустрівся з клієнтом. Дорогою в напрямку кордону він провів черговий інструктаж та отримав ще 700 доларів.

Однак до запланованого місця переправлення вони не доїхали. Правоохоронці затримали переправника.

Переправником виявився 51-річний мешканець Дніпра

Затриманому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.