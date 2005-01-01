На Миколаївщині дві дівчини загинули під час спроби переплисти на човні Південний Буг

Під час спроби переплисти річку Південний Буг на човні вночі 22 січня загинули дві дівчини, повідомило обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

21 січня троє молодих людей (чоловік і дві дівчини) виплили на човні з Доманівського району в одне з сіл Вознесенського району. Коли вони поверталися на човні назад, з ними зник зв'язок. Через деякий час рідні виїхали на пошуки зниклих.

«Приблизно через півтори години першим знайшли чоловіка, який перебував у шоковому стані та з ознаками переохолодження. Його доставили додому і відігріли, наразі його стан здоров'я задовільний», – йдеться в повідомленні.

Чоловік розповів про те, що під час переправи (ширина річки в цьому місці приблизно 60-70 м) за 15-20 м від берега човен перекинувся. Всі троє потрапили в крижану воду. Він витягнув одну з дівчат на берег, друга також майже вже була на березі.

Згодом на березі знайшли одну дівчину вже без ознак життя, а тіло іншої дівчини виявили за півтора кілометри від місця події дорогою в село Бузьке. За попередньою інформацією, перша дівчина потонула, а друга померла від переохолодження. Обом дівчатам було по 21 року.