На Миколаївщині дві дівчини загинули під час спроби переплисти на човні Південний Буг

СуспільствоВолодимир Пиріг, 22 січня10650

До теми

Під час спроби переплисти річку Південний Буг на човні вночі 22 січня загинули дві дівчини, повідомило обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

21 січня троє молодих людей (чоловік і дві дівчини) виплили на човні з Доманівського району в одне з сіл Вознесенського району. Коли вони поверталися на човні назад, з ними зник зв'язок. Через деякий час рідні виїхали на пошуки зниклих.

«Приблизно через півтори години першим знайшли чоловіка, який перебував у шоковому стані та з ознаками переохолодження. Його доставили додому і відігріли, наразі його стан здоров'я задовільний», – йдеться в повідомленні.

Чоловік розповів про те, що під час переправи (ширина річки в цьому місці приблизно 60-70 м) за 15-20 м від берега човен перекинувся. Всі троє потрапили в крижану воду. Він витягнув одну з дівчат на берег, друга також майже вже була на березі.

Згодом на березі знайшли одну дівчину вже без ознак життя, а тіло іншої дівчини виявили за півтора кілометри від місця події дорогою в село Бузьке. За попередньою інформацією, перша дівчина потонула, а друга померла від переохолодження. Обом дівчатам було по 21 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В уманському парку «Софіївка» на непрацюючому атракціоні загинув підліток ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук