Військовому інкримінують недбале ставлення до військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань у вівторок, 2 червня, повідомили про підозру начальнику складу взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин на Миколаївщині.

За даними слідства, посадовець не забезпечив належних умов зберігання продуктів на складі військової частини. Унаслідок цього було втрачено консерви, овочі та набори сухих пайків, призначені для забезпечення військовослужбовців під час виконання бойових завдань. Загальна сума завданих державі збитків перевищує 3,5 млн грн.

Наразі військовослужбовець, якому повідомлено про підозру, продовжує службу на посаді водія в іншій військовій частині. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У ДБР наголосили, що наразі також вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.

