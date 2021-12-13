У Харкові експерти встановили, із якою швидкістю Микола Харківський їхав за кермом Infiniti

Експертиза встановила, що швидкість керованого 16-річним Миколою Харківським, який 26 жовтня на автомобілі Infiniti зіткнувся на проспекті Гагаріна у Харкові з Chevrolet, становила 180 кілометрів на годину. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише «Укрінформ».

«Автотехнічна експертиза встановила, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год», – розповіли у відомстві.

Експертизу проводив Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня у Харкові в районі перехрестя вулиць Гагаріна й Одеської 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti – двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину – з тяжкими травмами доправили до лікарні.

Раніше Харківський був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета у підлітка та жінку. Тоді він отримав 1 рік умовно. У вересні цього року на нього склали протокол і штрафували за відсутність водійських прав. Харківський у своїх соцмережах стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infiniti, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.

28 жовтня підлітка відправили на 60 днів до СІЗО. Він відмовляється співпрацювати зі слідством.

19 листопада проти батьків підозрюваного порушили справу. Їх звинувачують за двома статтями.