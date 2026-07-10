Наслідки атаки в Таганрозі

У ніч на пʼятницю, 10 липня, ударні дрони вчергове атакували низку областей Росії. Внаслідок атаки зафіксували пожежі на нафтобазах, розташованих в Азові, Таганрозі та станиці Ільській.

Вночі безпілотники атакували Краснодарський край Росії, там зафіксували удар по підприємству. Exilenova+ із посиланням на відео місцевих мешканців пише, що атака припала на Сєвєрський район, де розташований Ільський НПЗ.

На відео, поширених місцевими мешканцями, видно проліт дронів на малій висоті.

Зазначимо, Ільський нафтопереробний завод – одне з найбільших підприємств нафтової галузі у південній частині Росії. Його загальна потужність становить 6,6 млн т нафти на рік.

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Крім того, вибухи пролунали у російському Таганрозі в Ровстовській області. Місцеві мешканці поширили відео, на яких видно сильний стовп диму. За попередніми даними, під атаку потрапив портовий термінал ТОВ «Курганнєфтєпродукт». Основним завданням цього терміналу є перевалка нафтопродуктів на морські судна.

Також пожежі внаслідок атаки дронів виникли у місті Азов у Ростовській області Росії. Місцеві мешканці повідомили про кілька загорянь у місті.

За даними Exilenova+, під удар потрапив Азовський оптико-механічний завод. Він спеціалізується на випуску оптико-електронних, радіолокаційних та високоточних систем. Входить до структури ВПК Росії.

Також на відео зафіксували пожежу на території місцевої нафтобази. На кадрах видно сильну пожежу біля одного з резервуарів.

Нагадаємо, 9 липня дрони атакували Твєрську область та Ставропольський край Росії. Під удар потрапили місцеві нафтобази, там зайнялися пожежі.