«На нашій продукції стоятиме позначка Made in EU»

Найбільший український виробник кормів для домашніх тварин, львівська компанія «Кормотех» стала міжнародною та 16 липня відкрила свій перший завод за кордоном. На виробничому майданчику у вільній економічній зоні «Кедайняй» у Литві почали виготовляти вологі корми для котів та собак. Це наразі перша лінія фабрики, за 12 місяців компанія планує набрати обертів та вийти на проектовану потужність до 20 тис. тонн продукції на рік.

Львівський «Кормотех» має амбітний план – до 2023 року стати одним з 50-ти світових лідерів галузі. Завод в Литві дає українському виробникові лише вигоди, зокрема скорочує і спрощує шлях продукції до європейського споживача та сприяє втіленню задуму щодо посилення позицій на світовому ринку.

Окрім того, компанія запропонувала своїм львівським працівникам, які через певні обставини мають намір виїхати на заробітки до Європи, працевлаштуватися на їхній новий завод.

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Львівська компанія «Кормотех» на українському ринку кормів працює вже 17 років. У середині 2000-х довелось починати з нуля, коли на полицях магазинів панували іноземні бренди, натомість нині вони – найбільший виробник кормів для домашніх тварин в країні, що виготовляє 16 тис. тонн вологих і 30 тис. тонн сухих кормів на рік. В Україні компанія є лідером галузі за обсягами проданих кормів та посідає друге місце за прибутками. У її портфелі – чотири торговельні марки: «Гав!», «Мяв!», «Клуб 4 Лапи» та Optimeal, а продукцію «Кормотех» постачає до 31 країни світу.

Що більшою ставала географія експорту, то дедалі гострішим ставало питання нового виробничого майданчика в Європі. Оскільки компанія взяла собі за мету не просто посилити присутність на світовому ринку, а стати глобальним гравцем, керівництво «Кормотеху» вирішило «піти за кордон». 2018 року львівський виробник уклав угоду про постачання продукції до Чилі та отримав дозвіл на експорт кормів до США, в цей же час тривали перемовини із Норвегією, Швецією та Фінляндією, саме тоді було ухвалене остаточне рішення про новий завод. Ще однією причиною, розповідає керівник та співвласник «Кормотеху» Ростислав Вовк, стало те, що треба було подолати упереджене ставлення до українських товарів та інші перешкоди.

«Для того, щоб стати глобальною компанією, треба зняти певні бар’єри. В Україні одним з таких бар’єрів є кордон з ЄС та іншими країнами. Друге питання – не дуже хороший бренд України як такої. Коли ти пропонуєш продукт з написом Made in Ukraine, то люди одразу починають просити – «а давайте нам дешевше, бо ми чули, що у вас там все дешевше», хоча насправді так не є», – розповів СЕО «Кормотеху».

Посол-хедхантер

Від початку в компанії вирішили, що новий завод будуватимуть в одній з балтійських країн. Варіант з Польщею, яка нині є популярною в українського бізнесу, відкинули через складність реєстрації. Натомість балтійські країни добре підійшли з погляду логістики, тому що вони мають розвинені порти, а морська доставка звідти є набагато дешевшою, ніж якщо, наприклад, спочатку доставити вантаж в Одесу і потім там завантажити в контейнер та відправити кудись далі. «Майже вдвічі дорожче, ніж в європейських країнах, які є біля моря», – стверджує Ростислав Вовк.

Спочатку з трьох країн регіону «Кормотех» обрав Латвію і вже був готовий укласти інвестиційну угоду з урядом, коли цікавішу пропозицію зробила Литва. «За декілька днів до підписання угоди зі мною зв’язався посол Литовської Республіки і попросив зустрітися. Він спеціально приїхав до Львова, до нашої невеликої компанії, і за півтори години переконав нас, чому слід поміняти Латвію на Литву. Нам запропонували відкрити своє підприємство у вільній економічній зоні у місті Кедайняй. Їхні умови були кращими, ніж у Латвії», – розповів Ростислав Вовк.

Зрештою «Кормотех» вирішив будувати європейський завод в Литві у ВЕЗ «Кедайняй» та отримав цілковите сприяння як від місцевої, так й від державної влади. У Литві є державна компанія Investuok Lietuvoje («Інвестуйте в Литву»), яка працює з інвесторами, координує підбір підрядників, реєстрацію компанії, відкриття рахунків тощо. «Водили ледь не за ручку», – згадує СЕО «Кормотеху».

Литовська бізнесова газета Verslo žinios 2018 року повідомляла, що «Кормотех» став першим закордонним інвестором у кедайняйській ВЕЗ. Генеральний директор Investuok Lietuvoje Мантас Катінас тоді стверджував, що «Кормотех» буде корисним для розвитку бізнес-екосистеми регіону. «Кормотех» сприятиме розвитку ланцюга постачання кормів для тварин у Литві, оскільки близько третини потрібної сировини вони отримуватимуть від місцевих виробників та постачальників», – повідомляв тоді Катінас. А міністр економіки Віргініус Сінкевичюс наголосив, що поява першої компанії має надати більшої впевненості тим інвесторам, які шукають оптимальне місце для розміщення виробництва.

Литовські преференції

Наразі український виробник має податкові канікули на 15 років, з яких протягом 10 років йому можна не сплачувати податку на прибуток. Загалом «Кормотех» витратив на новий завод 15 млн євро, з них близько 6 млн євро була вартість самого будівництва та 6,5 млн – закупівля обладнання. З цих 15 млн – 30% були власними коштами «Кормотеху», решту надав ЄБРР в межах позики на розвиток виробництва компанії в Україні та Литві. Також компанія може невдовзі отримати відшкодування у 10% від суми інвестицій від литовського уряду.

Будівництво заводу площею 4 тис. м2 почалося в травні-червні 2019 року та мало закінчитися навесні 2020 року, проте через карантин відкриття довелося відтермінувати до середини липня. Кордони були закриті, тому команди наладчиків та решта фахівців не могли приїхати, щоб запустити обладнання.

На литовській фабриці виготовлятимуть вологі корми для собак та котів, оскільки ця категорія харчування для домашніх тварин демонструє стрімке зростання у світі, розповів Ростислав Вовк. Планова потужність – 20 тис. тонн вологого корму на рік. Наразі запустили першу лінію, на якій виготовлятимуть половину від запланованих річних обсягів, другу мають запустити наступного року.

На фабриці встановили сучасне високотехнологічне обладнання. Головний агрегат заводу ­– це паровий тунель з Нідерландів, який лише за одну хвилину здатен зготувати м’ясну сировину. Також на фабриці працюватиме робот, який забиратиме на конвеєрі готову продукцію та віддаватиме її на пакування.

Литовський «Кормотех» виготовлятиме продукцію під торговими марками материнської компанії – це «Клуб 4 Лапи», «Мяв!», Optimeal та під так званими private label – власними торговими марками партнерів компанії. «На продукції стоятиме позначка Made in EU, що викликатиме довіру у європейського покупця та створюватиме додаткову вартість», – зазначив голова «Кормотеху» Ростислав Вовк.

Поїхали до нас

На заводі в Литві працюватиме близько 60 людей. Раніше компанія запропонувала своїм працівникам зі Львівщини, які планували виїхати до Європи на заробітки, не їхати до нового роботодавця, а перебратися на їхній литовський завод та отримувати ринкові литовські зарплати – це на 35% вище, ніж на рівноцінних посадах на львівській фабриці. Українцям запропонували виробничі посади – від пакувальників і до операторів виробництва та технологів.

«Звісно, на заводі є посади, які неможливо запропонувати українцям. Наприклад, це юристи або бухгалтери, котрі мають знати місцеве законодавство та мову», – розповів голова компанії та водночас додав, що не побачив «великого бажання від українців їхати туди на литовську фабрику за різницею в зарплаті в 35%».

«Ми тут [в Україні] платимо доволі високі зарплати, тому люди не хочуть їхати. По-перше, там витрати на проживання більші. По-друге, тут люди мають свої хати, село, городину та родичів. Я розумію, що переїзд з усією родиною – це непростий вибір, а як я бачу, наші люди люблять їхати більше на сезон та за два місці повертатися назад в Україну. Ми орієнтуємось насамперед на тих, хто хотів би змінити країну проживання. Ми пропонуємо цим людям – не їдьте в інші компанії, поїхали до нас, адже ви вже нас знаєте, ви знаєте наші цінності і що ми не робимо зле нашим працівникам», – стверджує Ростислав Вовк.

Нині львівський «Кормотех» скерував до Литви свій «виробничий десант» ­– фахівців зі Львівщини, котрі навчатимуть місцевих працівників тонкощів роботи на фабриці з виготовлення кормів. «Це ментально дуже важливо, бо українці звикли, що до них приїжджають і навчають консультанти. Це крута школа та крута мотивація», – додав Вовк.

Як стверджує керівник, наразі вони мають чергу з охочих працювати на їхній фабриці литовців. За його словами, у Литві місцевим бракує робочих місць, тому багато литовців виїжджають працювати за кордон, наприклад у Велику Британію та Німеччину, а ті, що залишаються, шукають роботу всередині країни. «Якщо до нас на фабрику не поїдуть українці, тоді там працюватимуть литовці», – констатував Вовк.

Посунути конкурентів

Замовники в Туреччині, США та Швеції вже чекають на продукцію з литовської фабрики, каже Ростислав Вовк. «Після запуску фабрики ми плануємо переводити всіх наших партнерів за межами України на продукцію, яку виготовлятимуть в Литві. Це близько тридцяти країн», – зазначив він та додав, що фабрика на Львівщині через це не залишиться без роботи, оскільки на внутрішньому ринку є доволі велика потреба в їхніх кормах. «Ми навіть цього місяця плануємо завозити нашу продукцію з Литви в Україну на продаж. Наші потужності вдома наразі не можуть впоратися з попитом, який цьогоріч збільшися на 12-15% порівняно з попереднім роком», – наголосив Ростислав Вовк.

Завдяки виробничому майданчику в Литві «Кормотех» планує посунути на європейському ринку глобальних гравців, зокрема Mars та Nestlé. Два місяці тому, як розповів голова компанії, вони уклали угоду з найбільшим онлайн-магазином товарів для хатніх тварин у Норвегії та відправили першу фуру суперпреміальних кормів Optimeal, яку мали розпродувати впродовж кварталу. Однак лише за два тижні львівська продукція вийшла в лідери, обігнавши корми Royal Canin від американської корпорації Mars, тому «Кормотех» відправив ще одну фуру з кормом до цієї північної країни. Невдовзі планують нову партію. «Все можливо, головне вірити. А також мати продукт, який є якісним та відповідає трендам», – наголосив Ростислав Вовк. За його словами, сировина для кормів на литовському заводі буде європейською та українською, упаковку для готової продукції виготовлятимуть в Україні та експортуватимуть до Литви.

Згідно з бізнес-планом «Кормотеху», окупиться литовський завод десь за три-чотири роки. «Я маю надію, що воно буде швидше. Але ми живемо в такому світі, де не зрозуміло, що буде через півроку та коли будуть наступні хвилі Covid. Мені б не хотілося, щоб було довше», – стверджує Ростислав Вовк.

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Нагадаємо, ТОВ «Кормотех» заснували 2003 року. Нині це найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. Виробничі потужності розташовані у селі Прилбичі Яворівського району Львівської області. В компанії загалом працює близько 820 працівників.

Згідно з даними системи YouControl, власниками ТОВ «Кормотех» є ПАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» і ТОВ «Венгаст інвестментс лімітед» (Кіпр), кінцевими бенефіціарами – львів’яни Ростислав Вовк та Олена Вовк.

Згідно з рейтингом міжнародного галузевого видання Petfood Industry, 2020 року львівський виробник посів 61 місце серед 1,5 тис. компаній, які виготовляють корми для хатніх тварин у світі. До 2023 року «Кормотех» планує потрапити до топ-50.

Також за три роки компанія має намір розширити виробництво на Львівщині та побудувати ще один завод у Прилбичах, де виготовлятимуть вологі корми.