Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування адміністративних будинків та офісних будівель компаній

Зимноводівська сільська рада продала земельну ділянку площею понад 3 га у селі Скнилів біля Львова. Призначена ділянка – під будівництво офісних будівель. Ділянку купила львівська компанія «Альфаком Сервіс», що займається інформаційними технологіями та комп’ютерними системами.

Йдеться про ділянку площею 3,64 га у селі Скнилів неподалік об’їзної дороги Львова, яку виставили на продаж 21 серпня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною 73,9 млн грн. Аукціон провели 22 вересня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Продана ділянка призначена для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній.

Участь у торгах взяло двоє учасників – ТОВ «Українська аукціонна компанія» та ТОВ «Альфаком Сервіс». За підсумком торгів найбільшою стала пропозиція компанії «Альфаком Сервіс», яка запропонувала 74,7 млн грн (1,67 млн долдарів за актуальним курсом НБУ), що на 800 тис. грн більше від пропозиції іншого учасника торгів. Невдовзі Зимноводівська сільська рада підпише з компанією договір купівлі-продажу.

З оприлюдненої на торгах інформації видно, що ділянка розташована неподалік ресторану McDonald's, поруч також дачний кооператив «Скнилів» та компанія, що займається виготовленням обладнання для підприємств харчової та переробної промисловості.

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За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у 2021 році у Львові. Основний вид діяльності – сфера інформаційних технологій і комп'ютерних систем. Її засновником та кінцевим бенефіціаром є Семен Висоцький. Компанія раніше брала участь в аукціоні щодо приватизації приміщення будівлі поліклініки на вулиці Єфремова, 59. Тоді «Альфаком Сервіс» запропонував 25 млн грн. Під час торгів перемогла львівська будівельна фірма «Хабітат Рітейл» з переможною ставкою у понад 65 млн грн.