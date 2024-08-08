Заступнику командира військової частини загрожує до 12 років позбавлення волі

На Одещині співробітники Державного бюро розслідовань затримали заступника командира військової частини. За даними слідчих він оформлював на службу людей, які насправді перебували вдома, а їх виплати привласнював. Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними ДБР, затриманий разом з іншими посадовцями військової частини, особи яких ще встановлюють, організували злочинну схему. Деякі військовослужбовці частини перебували вдома, а згідно з документами – проходити службу та отримували за це грошове забезпечення.

Свої зарплатні банківські картки псевдовійськові віддавали організаторам схеми, які замість них отримували всі виплати. Слідчі встановили, що посадовці військової частини встигли оформити на фіктивну військову службу понад 20 людей та отримали від них близько 20 млн грн.

Заступника командира військової частини та деяких військовослужбовців ДБР та поліція затримали у п’ятницю, 2 серпня. Під час обшуків в них виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, наркотики та понад 118 тис. доларів.

Заступнику командира військової частини повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень та у пособництві в ухиленні від несення військової служби (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 20 млн грн. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до організації схеми. Також вживають заходів для арешту майна фігурантів, щоб відшкодувати завданих державі збитків.