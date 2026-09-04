Працівник ТЦК покинув місце аварії

На Одещині працівник районного ТЦК та СП під час проведення мобілізаційного оповіщення наїхав на малолітню дитину та втік з місця ДТП. 2-річного хлопчика госпіталізували з травмами, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Інцидент стався ввечері четверга, 3 вересня, в одному з сіл Балтської громади на Одещині.

«Попередньо правоохоронці встановили: працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди», – повідомили у пресслужбі поліції.

Внаслідок зіткнення дитина зазнала тілесних ушкоджень. Хлопчика госпіталізували, його стан невідомий.

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Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження), та ст. 135 ККУ (залишення в небезпеці).

На інцидент також відреагували у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП. Там заявили, що сприяють проведенню слідчих дій та зацікавлені у неупередженому зʼясуванні всіх обставин події. Водночас там закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації до оприлюднення результатів розслідування.