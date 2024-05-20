Затриманому загрожує до дев'яти років позбавлення волі

На Одещині прикордонники викрили 30-річного таксиста на організації переправлення ухилянтів до придністровського регіону Молдови. Про це у понеділок, 20 травня, повідомили у прес-службі ДПСУ.

Таксиста, який підвозив ухилянтів до кордону, затримали Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки Подільського прикордонного загону «Південь». Оперативники встановили, що потенційних клієнтів чоловік шукав через знайомих.

«Дізнавшись від знайомої про бажання жителя обласного центру призовного віку втекти з України, вирішив допомогти за винагороду у 10 тис. доларів. Обговоривши деталі “операції”, він на власному автомобілі відвіз ухилянта до прикордонної зони і вказівками та порадами сприяв у незаконному перетині держкордону України в обхід офіційних пунктів пропуску», – повідомили у Нацполіції Одеської області.

Гроші таксист мав отримати, коли ухилянт опиниться на території Молдови. Втім, його затримали одразу після того, як він підвіз військовозобов’язаного до кордону.

Таксисту оголосили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі строком до дев’яти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 484 тис. грн. Також правоохоронці встановлюють всіх причетних до незаконної схеми.