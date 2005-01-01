На одній з дільниць на виборах до Кам’янка-Бузької ОТГ раптово зникло світло

СуспільствоЮлія Лавришин, 24 грудня3150

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На одній з дільниць на виборах до Кам’янка-Бузької ОТГ раптово зникло світло
фото Ігоря Телішевського
На виборчій дільниці у селі Зубів Міст, яка входить до Кам’янка-Бузької ОТГ, раптово зникла електроенергія.

У неділю, 24 грудня, на виборчій дільниці у селі Зубів Міст, яка входить до Кам’янка-Бузької ОТГ, раптово зникла електроенергія. Вибори відбуваються в темряві. Про це повідомив депутат ЛМР, голова обласної організації партії УКРОП Ігор Телішевський.

«Через проблеми зі світлом на дільниці № 460654 у селі Зубів Міст люди голосують під ліхтариками. Чому голова ДВК не зупинив голосування – невідомо», – процитували голову обласної організації УКРОПу Ігоря Телішевського у партії.

Вибори на дільниці у селі Зубів Міст відбуваються у темряві

Нагадаємо, 24 грудня відбуваються перші вибори у двох новостворених об’єднано-територіальних громадах Львівщини – Кам’янка-Бузькій та Мурованській.

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У двох новостворених ОТГ на Львівщині відбуваються вибори ZAXID.NET
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