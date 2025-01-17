На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону

Прикордонники Чопського загону затримали п’ятьох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Жителі Дніпропетровської області розповіли, що йшли у Словаччину, щоб влаштуватися на роботу.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 17 січня, чоловіки, знайомі між собою з дитинства, приїхали на Закарпаття громадським транспортом та планували йти до кордону пішки. Вони спланували маршрут за порадами із соцмереж, однак їх затримали.

«Перетин кордону мав відбутися на околиці міста Ужгород, оскільки потребував найменше зусиль. Вони стверджували, що приїхали на Закарпаття з метою працевлаштування, однак не могли вказати місце роботи та постійно плуталися у відповідях. Зрештою, чоловіки зізналися, що дійсно мали намір працевлаштуватися, однак не на Закарпатті, а у Словаччині», – розповіли в ДПСУ.

На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Їм загрожує від 8,5 до 13,6 тис. грн штрафу або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.