Візуалізація простору

У центрі біля Львівської міської ради відкриють пам’ятний знак «Місце надії». Відповідне рішення погодив виконавчий комітет 29 травня. Керуючий справами виконкому Євген Бойко розповів, що це символ підтримки родин безвісти зниклих та полонених Героїв.

Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломейцев, знак матиме форму символічного стільця, який «чекатиме» свого Героя. На цьому знаку буде напис: «Місце для тих, кого ми чекаємо». Поруч також висадять дерево надії — гіркокаштан Briotti.

«В умовах війни слово надія має дуже велике значення, особливо для тих родин, які чекають своїх рідних. Добре, що у нас в місті з’явиться таке місце, яке буде нагадувати нам, що ми пам’ятаємо, шукаємо і чекаємо наших героїв. Загалом це не просто пам’ятний знак, це простір, який буде символом підтримки родин безвісти зниклих Героїв», – розповів Євген Бойко.

За словами посадовця, заходи з відкриття пам’ятного знаку відбудуться у суботу, 30 травня.

«Ми думали, як зафіксувати пам’ять про безвісти зниклих і полонених, про те, що їх чекають. І, власне, це крісло чекатиме свого Героя. Його спеціально виготовив львівський мебляр. Символічне крісло буде дерев’яним і витривалим до погодних умов. Довкола нього буде спеціальне металеве кільце, де рідні зможуть повісити жетони людей, яких чекають. Коли людину буде знайдено — вона повернеться додому або її вдасться ідентифікувати — жетон заберуть», — пояснив Антон Коломейцев.