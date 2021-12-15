На працівницю дитсадка, яка відповідає за харчування склали протокол

У дитячому садку «Ягідка» в селі Микуличин Яремчанської міської ради калорійність дитячих обідів не відповідала нормі. Лабораторні дослідження виявили занижений вміст білків та вуглеводів у першій та другій стравах. Порушення виявила обласна Держпродспоживслужба під час планової перевірки.

Про низьку калорійність дитячих обідів у дитсадку «Ягідка» села Микуличин у середу, 15 грудня, повідомила прес-служба головного управління Держпродспоживслужби у Івано-Франківській області. Порушення виявили 6 грудня під час планової перевірки готових страв, які входили в обід згідно меню дитячого садка.

«За результатами лабораторних досліджень, проведених Івано-Франківською державною регіональною лабораторією Держпродспоживслужби, встановлено невідповідність обіду по калорійності, а саме виявлено занижений вміст сухих речовин, білків та вуглеводів у першій та другій стравах», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Про результати перевірки Держпродспоживслужба повідомила керівницю дитсадка Олександру Онутчак та надіслала їй рекомендаційний лист про необхідність дотримання норм харчування. На працівницю, яка відповідає за харчування у дитсадку, склали протокол про порушення санітарних норм.