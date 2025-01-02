Мотоцикліст з численними травмами наразі в реанімації

Біля міста Городенка на Прикарпатті 20-річний мотоцикліст на смерть збив пішохода та сам потрапив у реанімацію. Поліція інформує, що раніше 20-річного чоловіка позбавляли водійських прав.

Як повідомили у поліції, близько опівночі 1 січня в Городенківській територіальній громаді трапилась ДТП. Слідчі встановили, що 20-річний водій мотоцикла Lifan без номерних знаків проявив неуважність на прямій ділянці дороги в села Котиківка та наїхав на 61-річного пішохода, який рухався по проїжджій частині дороги. Мотоцикліст уже раніше притягувався до відповідальності та позбавлений права керування транспортними засобами.

У результаті ДТП пішохід помер в лікарні. Мотоцикліст з численними травмами наразі в реанімації. Медики відібрали в нього кров для проведення аналізу на вміст алкоголю чи наркотичних речовин.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що призвело до смерті) ККУ. Слідчі дії тривають.