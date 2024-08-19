Аварія сталася у селі Люча Яблунівської громади

Смертельна аварія сталася у селі Люча Яблунівської громади. 35-річний мотоцикліст зіткнувся з бетонною електроопорою. Внаслідок ДТП водій загинув на місці, його пасажира госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 19 серпня, за кермом мотоцикла був мешканець громади.

«Водій не впорався із керуванням та допустив наїзд на бетонну електроопору. Внаслідок аварії мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці. А 29-річного пасажира, місцевого мешканця, госпіталізовано до лікарні», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.