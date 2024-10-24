Аварія сталася у селі Братківці Івано-Франківської громади

Смертельна аварія сталася 23 жовтня о 21:30 у селі Братківці Івано-Франківської громади. Внаслідок зіткнення з огорожею будинку загинув мотоцикліст.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 24 жовтня, за кермом мотоциклу був 58-річний місцевий мешканець. Від удару його відкинуло на проїзну частину дороги.

Від удару мотоцикліста відкинуло на проїзну частину дороги

«Водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіткнувся із металевою огорожею будинку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди прикарпатець загинув», – інформують правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.