ДБР затримало кількох учасників схеми після отримання грошей від клієнта

Працівники ДБР ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За пів року учасники схеми вивезли за кордон щонайменше 150 ухилянтів. Організатором схеми був начальник одного з відділів «Закарпатської установи виконання покарань №9».

Як повідомило ДБР 6 березня, співорганізатором виступав мешканець Закарпаття, який наразі проживає у Чехії. До схеми також залучили його матір, працівника Служби судової охорони в Івано-Франківській області та ще чотирьох чоловіків.

Учасники масштабної схеми знаходили охочих незаконно перетнути кордон, проводили з ними інструктажі та організовували перевезення до гірських районів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Там їх зустрічали спільники, які забезпечували тимчасове проживання, їжу та одяг, необхідний для перетину кордону у важкодоступних місцях. У визначений час «клієнтів» доставляли до кордону поза межами офіційних пунктів пропуску, звідки вони пішки через гори перетинали кордон із Румунією.

Один з учасників схеми намагався сховатися від правоохоронців у дивані

Вартість переправлення для одного чоловіка становила 6 тис. доларів США. За даними слідства, щотижня групі вдавалося переправити до Європи в середньому 10 осіб. За пів року їхніми послугами скористалися щонайменше 150 чоловіків призовного віку.

23 лютого, після отримання коштів від чергового «клієнта», працівники ДБР затримали начальника відділу установи виконання покарань, матір співорганізатора та одного з цивільних спільників. Останній намагався сховатися від правоохоронців у дивані.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1,4 до 2 млн грн. Також заочно повідомлено про підозру організатору та іншим спільникам, які наразі переховуються за кордоном. Їх буде оголошено в міжнародний розшук, а до країн ЄС скерують клопотання про їх затримання та екстрадицію в Україну.

Розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а також тих, хто скористався послугами злочинної групи.