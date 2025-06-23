Також до суду скерували справу інженера з технагляду, який не перевіряв обсяги та вартість підрядних робіт

Правоохоронці підозрюють директора приватного підприємства у привласненні 3,6 млн грн під час будівництва каналізаційних мереж та споруд у селі Калуського району. Бізнесмену загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 23 червня, упродовж 2018-2019 років директор фірми-підрядника складав акти виконаних робіт та довідки про їх вартість із завищеними обсягами.

«Отримані кошти директор підприємства легалізував у господарській діяльності шляхом вчинення фінансових операцій з іншими суб’єктами господарювання. За висновками експертів, державним інтересам завдано шкоду на 3,6 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Бізнесмену оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч. 1 ст. 209 ККУ (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення.

Також до суду скерували справу інженера з технагляду, який не перевіряв обсяги та вартість підрядних робіт, відповідність їх проєктній та звітній документації. За службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) йому загрожує до 5 років ув’язнення.