Підприємець вніс у документи неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт

Правоохоронці підозрюють 35-річного директора товариства з обмеженою відповідальністю у привласненні 159 тис. грн під час ремонту школи у Калуському районі. За скоєне посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 лютого, договір підряду на капітальний ремонт приміщень школи на Калущині підприємство уклало у 2018 році.

«Директор ТОВ умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт. Таким чином підозрюваний привласнив понад 159 тис. грн бюджетних коштів», – зазначили правоохоронці.

За заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підробку документів директору підприємства загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або від 3 до 8 років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.