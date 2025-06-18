За ніч рятувальники обстежили 240 га лісу

Ввечері 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району загубився 5-річний хлопчик. За ніч рятувальники обстежили 240 га лісу, пошуки зниклого тривають.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, про зникнення сина у лісі напередодні о 20:25 повідомила мешканка Заболотівської громади. Дитина перебувала разом із матір’ю, однак зникла з поля зору та не повернулася додому. До пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників, працівників поліції, лісового господарства та місцевих мешканців.

«Станом на 10:00 до пошуково-рятувальних робіт залучено 121 рятувальник, 26 одиниць техніки, 4 БпЛА та один кінолог з собакою. Всього залучено 207 людей, 32 одиниці техніки, 6 БпЛА та 2 кінологи з собаками», – розповіли в ДСНС, зазначивши, що вже обстежили понад 240 га лісового масиву, стежок і доріг, де могла перебувати дитина.

Правоохоронці просять всіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження 5-річного Кирила, телефонувати на лінію 102, або за номерами телефонів: 067 497 17 87, 097 983 21 32, 067 336 27 75, 066 989 75 15.