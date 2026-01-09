Дерева вирубали в урочищі «Козакова долина», яким опікується Дністровське лісництво

Державне підприємство «Ліси України» виплатило Ямницькій громаді майже 2,5 млн грн компенсації. Сталося це під час розгляду кримінальної справи про незаконну вирубку дерев.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 9 січня, масштабну вирубку дерев виявили у 2022 році в урочищі «Козакова долина», яким опікується Дністровське лісництво. Досудове розслідування у цій справі досі триває.

«Відповідальність за збереження і охорону лісу несе головний лісокористувач. На території Ямницької громади – це філія “Карпатський лісовий офіс”. Тому в інтересах громади до підприємства подали позов про відшкодування завданих збитків», – заначили правоохоронці.

Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов прокуратури. ДП «Ліси України» перерахувало 2 млн 465 тис. грн до бюджету Ямницької сільської ради.